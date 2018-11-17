Интер все еще хочет приобрести Модрича, – агент хорвата

Агент Модрича рассказал, что миланский Интер все еще стремится приобрести хавбека Реала.

"Я знаю, что Интер все еще заинтересован в приобретении Луки Модрича, но не думаю, что Реал его отпустит.

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Трансфер Роналду стал для них большой потерей. Если Модрич, который является двигателем команды, уйдет, у Мадрида будут еще большие неприятности.

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Сможет ли Ковачич заменить Модрича? Это очень интересный и важный игрок для Челси. Но это другой игрок, я думаю, что он никогда не выйдет на уровень Модрича", – цитирует агента Тuttomercatoweb.