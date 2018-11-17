toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Интер все еще хочет приобрести Модрича, – агент хорвата

20:00 19 Читати українською
Интер все еще хочет приобрести Модрича, – агент хорвата
Лука Модрич / Фото: соцсети

Агент Модрича рассказал, что миланский Интер все еще стремится приобрести хавбека Реала.

"Я знаю, что Интер все еще заинтересован в приобретении Луки Модрича, но не думаю, что Реал его отпустит.

Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018", далее Варан и Мбаппе, – журналист

Трансфер Роналду стал для них большой потерей. Если Модрич, который является двигателем команды, уйдет, у Мадрида будут еще большие неприятности.

Модрич откровенно назвал причину своей невыразительной игры за Реал в начале сезона

Сможет ли Ковачич заменить Модрича? Это очень интересный и важный игрок для Челси. Но это другой игрок, я думаю, что он никогда не выйдет на уровень Модрича", – цитирует агента Тuttomercatoweb.

Теги
Лука Модрич Лука Модрич Интер Интер Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Фалькао предложил себя Реалу, – Marca
    Іспанія — 12:50165 Фалькао предложил себя Реалу, – Marca
1
час
:
17
мин
Италия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук