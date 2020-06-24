Агент Милевского объяснил, почему трансфер экс-звезды Динамо в Россию был ошибкой

Агент форварда Динамо Брест Артема Милевского Александр Панков поделился мнением относительно выступлений экс-форварда Динамо в чемпионате России.

"Я до сих пор считаю, что переход в Тосно был нашей ошибкой. Я говорю чисто за футбольную часть. Мы не "усекли" одну вещь, хотя нас убеждали, что все будет нормально. Это лимит. В ФНЛ могут играть три иностранца.

Динамо Брест получило лицензию УЕФА – клуб Милевского и Ко едва избежал банкротства

Тогда в клубе были любимец Вагиз Галиулин, капитан Младен Кашчелан и Раде Дугалич. Кашчелан был неприкосновенным: делал свою работу и играл в опорной зоне. Но нам говорили, что все будет ок, Тема наберет кондиции и Галиулин сядет в запас", – поделился Панков в комментарии Яндекс.Дзен.

Напомним, Милевский выступал за Тосно в сезоне 2016/17, провел за российский клуб 18 матчей и отметился 3 ассистами.

Милевский голом помог Динамо Брест обыграть Городею и догнать Шахтер Вернидуба