Генеральная прокуратура Португалии обвинила суперагента в мошенничестве по уплате налогов, информирует Correio da Manhã.

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Обвинение касается не футбольных дел Мендеша, а скорее пожертвования жене почти половины капитала компании, которую впоследствии купила другая компания, связанная с Жорже. Португальские налоговые органы утверждают, что пожертвование было фиктивным и якобы привело к потере государством налогов в размере 18 миллионов евро. Именно такой штраф агент должен компенсировать Португалии. Мендеш согласился выплатить эту сумму, хотя его адвокаты уверяют в беспроблемной налоговой проверке с 2014 года.

Напомним, одним из клиентов агентства Жорже Gestifute является Андрей Лунин, которого как раз оценивают в 18-20 млн евро.

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