Харун Арслан, который защищает интересы экс-наставника Германии Йоахима Лева, решил "не портить себе вечер".

"Лев возглавит сборную России? Это просто слухи, не более того. Рассматривает ли Йоахим такую возможность? Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер", – цитирует Арслана Sport24.

Лёв сенсационно может перебраться в Россию

После Евро-2020 Лев покинул кресло главного тренера сборной Германии после 16 лет работы. В свою очередь, российская федерация после провального выступления своей команды на континентальном первенстве уволила Станислава Черчесова.

Ранее, немецкий специалист уверял, что планирует отдохнуть и не собирается возглавлять никакую одну команду в этом году.

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