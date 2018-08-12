Агент Куртуа объяснил, почему его клиент решил покинуть Челси

Агент бельгийского голкипера Кристофф Хенротай рассказал причину ухода Куртуа с Челси.

"Куртуа решил покинуть Челси из-за семьи. Слухи о том, что есть другие причины – ложь. Если бы его семья жила в Лондоне, пожалуй, все было бы иначе.

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У него не было причин покидать Челси, он бы остался в клубе. Куртуа мог бы выиграть трофеи с "синими" однако, к сожалению, его семья живет в Мадриде.

У Тибо оставался один год по контракту. Челси были заинтересованы в трансфере. Куртуа перешел по личным причинам и это надо уважать", – рассказал агент голкипера Goal.

Голкипер перешел в Реал из Челси за 35 млн евро, также Мадрид отдал лондонцам в аренду хавбека Ковачича. Сам Куртуа бойкотировал тренировки "синих" ради переезда в столицу Испании.

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