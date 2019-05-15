toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Агент Коутиньо рассказал, покинет ли бразилец Барселону после прихода Гризманна

15 мая 17:11 261 Читати українською
Агент Коутиньо рассказал, покинет ли бразилец Барселону после прихода Гризманна
Филиппе Коутиньо / Reuters

Агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо убежден, что даже возможный приход Антуана Гризманна не повлияет на статус его клиента в команде.

Андреа Бертолуччи, представляющий интересы полузащитника, не видит поводов для паники.

Барселона не имеет предложений от других клубов по покупке Коутиньо

"Информация о том, что Гризманн придет на место Филиппе в Барселоне – неправда. Я не знаю, почему кто-то об этом говорит. Поэтому я больше не хочу говорить, но это точно ошибочное мнение", – сказал агент в комментарии AS.

В 53 играх текущего сезона Коутинью отметился 11 голами.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
784
Теги
Трансферы Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
6
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук