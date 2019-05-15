Агент Коутиньо рассказал, покинет ли бразилец Барселону после прихода Гризманна

Агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо убежден, что даже возможный приход Антуана Гризманна не повлияет на статус его клиента в команде.

Андреа Бертолуччи, представляющий интересы полузащитника, не видит поводов для паники.

Барселона не имеет предложений от других клубов по покупке Коутиньо

"Информация о том, что Гризманн придет на место Филиппе в Барселоне – неправда. Я не знаю, почему кто-то об этом говорит. Поэтому я больше не хочу говорить, но это точно ошибочное мнение", – сказал агент в комментарии AS.

В 53 играх текущего сезона Коутинью отметился 11 голами.

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