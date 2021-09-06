Антонио Конте предпочитает продолжить свой отпуск вместо того, чтобы погружаться в "болото" на Эмирейтс.

Итальянцу приписывали переговоры с Арсеналом, однако агент Федерико Пасторелло опроверг слухи: "Нет, это абсолютная неправда".

Арсенал может приютить списанного Тоттенхэмом защитника

Летом Конте разорвал контракт с Интером и решил взять отпуск. Арсенал провально начал сезон, поэтому СМИ активно ищут замену Микелю Артете. Испанцу якобы дали 3 матча на исправление ситуации.

Напомним, в ближайшем туре "канониры" будут принимать Норвич, который также идет без очков после трех поединков.

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