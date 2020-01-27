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Агент Кавани прибыл в Мадрид для оформления трансфера в Атлетико

27 января 23:20 29 Читати українською
Агент Кавани прибыл в Мадрид для оформления трансфера в Атлетико
Эдинсон Кавани / Reuters

Трансферная сага форварда ПСЖ Эдинсона Кавани близка к своему завершению.

Переход уругвайца в Атлетико может быть оформлен в ближайшие несколько часов, утверждает AS.

Кавани отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Агент Кавани уже прибыл в Мадрид, чтобы согласовать все детали трансфера. Близкое окружение 32-летнего нападающего уверено в успешном завершении переговоров. Контракт Кавани с "матрасниками" будет рассчитан на 2,5 лет с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Лиги 1 уругваец провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Атлетико Атлетико
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