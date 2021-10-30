Мартин Скутс, менеджер полузащитника Кристиана Эриксена, отреагировал на слухи о потенциальном прощании своего клиента с Интером.

"У любого футболиста есть цена. Кристиан имеет контракт с Интером, так что у него технически тоже есть цена. Все это вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану.

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У Эриксена все хорошо, он много времени проводит с семьей. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим", – цитирует агента Goal.

Напомним, датскому хавбеку вживили кардиостимулятор после остановки сердца на Евро-2020. Кристиан готов продолжить играть в футбол, но итальянские законы запрещают профессионально заниматься спортом людям с кардиостимуляторами. Следовательно, Интер будет искать датчанину новый клуб.

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