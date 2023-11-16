"Интерес Реала? Принимать решение только Эрлингу, он является хозяином своей судьбы. Он всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах Манчестер Сити. Когда все они будут готовы к переменам, подобный переход может произойти".

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Я знаю точно одно – Эрлинг всегда будет относиться к Ман Сити с уважением. Если он захочет сменить клуб – мы заранее известим об этом представителей команды. Безусловно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и игроков. Я не сомневаюсь, что в Манчестере будут уважать Эрлинга", – приводит слова Пименты Relevo

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

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