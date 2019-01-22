Агент Хачериди подтвердил интерес к украинцу клуба из Германии

Агент защитника ПАОКа Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал возможный трансфер 31-летнего украинца.

"Данный момент Хачериди – игрок ПАОКа. Если мы найдем такое предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то будем рассматривать опцию трансфера.

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Интерес других клубов есть. Вопрос касается денег – то, чего хочет ПАОК, и условия Жени. Вскоре будет видно. Мы работаем над трансфером. Он хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему таких шансов. Поэтому мы ищем клуб, в котором он, в первую очередь, будет играть. Какая это будет страна и клуб, посмотрим.

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Интерес из Германии? Да, он есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. Это слухи", – сказал Пироженко в эфире ТК Футбол.