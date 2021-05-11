"Переход Грилиша в Манчестер Юнайтед? Правда в том, что мы не знаем будущего. Интерес к нему проявляют многие клубы, и я бы не поставил Манчестер Юнайтед на первое место в этом списке.

Манчестер Сити определил Грилиша основной трансферной целью на лето

Но он может и остаться в Астон Вилле. Все будет зависеть от переговоров клуба с Джеком и мной. Посмотрим, что нас ждет дальше", – отметил Барнетт в интервью SNTV.

К слову, Грилиш провел 23 поединка в составе Астон Виллы во всех соревнованиях в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 12 ассистов.

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