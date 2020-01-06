Агент Гармаша раскрыл причины перехода клиента в Ризеспор

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего подопечного Дениса Гармаша из Динамо в Ризеспор на правах аренды.

"Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Гармаш официально перешел в Ризеспор

У Дениса есть большое желание играть в футбол и постоянно выходить в основном составе. В Динамо ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него – важный этап в карьере. Удачи, Денис!" – написал Шаблий в своем Instagram.

К слову, последний раз Гармаш выходил в старте Динамо еще 3 ноября прошлого года – матч 13 тура УПЛ против Львова, в котором киевляне победили 4:0.

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