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Агент Гармаша раскрыл причины перехода клиента в Ризеспор

6 января 07:30 2328 Читати українською
Агент Гармаша раскрыл причины перехода клиента в Ризеспор
Шаблий и Гармаш / Фото из открытых источников

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего подопечного Дениса Гармаша из Динамо в Ризеспор на правах аренды.

"Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Гармаш официально перешел в Ризеспор

У Дениса есть большое желание играть в футбол и постоянно выходить в основном составе. В Динамо ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него – важный этап в карьере. Удачи, Денис!" – написал Шаблий в своем Instagram.

К слову, последний раз Гармаш выходил в старте Динамо еще 3 ноября прошлого года – матч 13 тура УПЛ против Львова, в котором киевляне победили 4:0.

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Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции @crizesporas для него важный этап в карьере. Удачи, Денис! Dynamo Kyiv and the Rizespor have reached an agreement on the loan of Dynamo midfielder Denys Harmash. The deal is effective until the end of this season. Denys has a great desire to play football and to be the first team regular. He lacked game practice at Dynamo. Therefore, going on loan to the strong Turkish League side @crizesporas is an important career stage for him. Good luck, Denys! #prostarteam #prostarfootballagency #turkey #Rizespor

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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