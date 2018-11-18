Агент Фреда Жилберто Силва: Игрок перешел в Манчестер Юнайтед не в лучшее время

Экс-игрок сборной Бразилии Жилберто Силва поддержал экс-игрока Шахтера Фреда, у которого не все получается в Манчестер Юнайтед.

"Фред перешел в МЮ не в лучшее время. Это проблема, ведь на него создается дополнительное давление. Кроме того, Фред привык к одной системе в Украине, и теперь ему нужно адаптироваться к совершенно другой.

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Тем не менее, я знаю его очень хорошо. Он будет бороться. Когда я разговаривал с ним, он сказал, что хочет работать еще больше.

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Он очень целеустремленный и намерен добиться успеха. Уверен, что так оно и будет", – цитирует Жилберто Силву Тribalfootball.