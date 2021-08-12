Ранее имя португальского специалиста фигурировало среди возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины, но никаких предпосылок для этого не было.

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По крайней мере, это подчеркивает агент Фонсеки Марку Абреу. "Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, неправдивы. Мы никогда с ними не контактировали", – цитирует агента телеграмм-канал Бомбардир.

Напомним, кресло главного тренера "сине-желтых" после ухода Андрея Шевченко до сих пор остается вакантным. В то же время Паулу Фонсека пока так и не нашел новое место работы после завершения контракта с Ромой в конце прошлого сезона.

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