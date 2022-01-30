"Хочу сейчас закончить все эти спекуляции по поводу возможного перехода Артема к турецкому чемпионату. Действительно, фактически, все турецкие гранды за последний год обозначили свой интерес к Довбику. Мы с СК Днепр-1 знаем об этом. Но на этом этапе о переходе речь не идет.

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Да. Могу вам подтвердить, что были разговоры с клубами из топ-5 европейских лиг. Не обо всем могу сейчас сказать, но, например, интерес Торино, о котором писали на днях, реальный. Постоянно к нам как к его представителям обращаются разные клубы. Но сейчас, подчеркиваю, Довбик находится в расположении СК Днепр-1.

Довбик – футболист, для которого на первом месте спортивная мотивация. Он уже играл в западной Европе (несколько раз выигрывал чемпионат и кубок Дании). Сейчас его мечта – играть в одной из ведущих лиг Европы, тем более что его результативность на клубном и международном уровне способствуют тому, что такие предложения есть", – сказал Люндовский в комментарии Sport Arena.

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