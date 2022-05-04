Агент Дибалы отреагировал на слухи о "предательском" переходе в Интер
23:43 - Читати українською
Агент Хорхе Антун посоветовал не спешить с выводами по поводу будущего своего клиента – Пауло Дыбалы.
Сегодня ряд СМИ приписал форварду Ювентуса "предательский" переход в Интер на правах свободного агента.
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"По состоянию на данный момент я отрицаю какие-либо договоренности с любым клубом. Никакой договоренности с итальянскими или иностранными клубами пока не достигнуто", – цитирует Антуна инсайдер Фабрицио Романо.
Добавим, что в текущем сезоне Дибала провел 35 матчей, в которых отличился 14 голами и 6 ассистами.
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