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Агент Дибалы пролил свет на будущее форварда в Ювентусе

19:56 - Читати українською
Агент Дибалы пролил свет на будущее форварда в Ювентусе
Пауло Дибала / Фото из открытых источников

Нападающий туринского клуба, похоже, намерен продолжить выступления за Ювентус.

"В последние дни я читал в СМИ об уходе Дибалы, но эти слухи полностью ошибочны. Дибала – игрок Ювентуса, он счастлив здесь.

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Мы работаем с клубом над продлением контракта", – цитирует слова Хорхе Антуна Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что боссы Юве хотят разгрузить бюджет клуба и отпустить кого-то из пары Дибала – Роналду. Сам аргентинец желает продлить контракт с туринцами. "Старая синьора" предлагает зарплату в размере 10 млн евро в год, тогда как Пауло требует не менее 15 млн. Если же его будут продавать, то Ювентус хочет получить за 26-летнего форварда 90-100 миллионов евро.

К слову, аргентинец в сезоне 2019/20 провел 46 матчей в составе Ювентуса, отметился 17 голами и 14 ассистами.

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