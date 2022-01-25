Самолет с агентом 24-летнего француза сегодня, 25 января, приземлился возле частного терминала аэропорта Барселоны. В ближайшее время Мусса Сиссоко проведет последнюю встречу с представителями клуба о новом контракте с Дембеле.

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По итогам переговоров будет принято окончательное решение по поводу будущего Усмана. Ранее Дембеле не попал в заявку на два последних матча из-за отказа продлевать соглашение на худших условиях, сообщает Mundo Deportivo.

Реальных вариантов два. Первый – Дембеле подписывает новый контракт с уменьшением зарплаты и снова выходит на поле. Второй – нападающий покинет клуб уже в январе. Отпускать его свободным агентом в планы Барсы не входит.

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