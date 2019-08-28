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Агент Дембеле не сомневается, где форвард продолжит карьеру

21:14 105 Читати українською
Агент Дембеле не сомневается, где форвард продолжит карьеру
Усман Дембеле / Фото Marca

Нападающий Барселоны Усман Дембеле имеет еще незавершенные дела в каталонском гранде, по крайней мере, так считает его агент.

"Усман остается в Барселоне – 100 процентов. Нет ни одного шанса, что он уйдет.

Барселона разочарована поведением Дембеле – Абидаль сообщил об этом агенту игрока

Он хочет и будет доминировать в Барселоне", – цитирует агента французского форварда Mirror.

Напомним, в лагере "блаугранас" недовольны поведением Усмана. Через некоторые его выходки клуб был вынужден штрафовать 22-летнего нападающего.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле уже успел появиться на поле, однако почти сразу получил травму. На восстановление игроку понадобится около 5-ти недель.

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Усман Дембеле Усман Дембеле Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания
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