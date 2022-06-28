21-летний грузин имеет высокие шансы вскоре стать игроком польского клуба, который через неделю начнет свой лигочемпионовский путь поединком с Карабахом в 1-м квалификационном раунде.

Вингер Динамо близок к трансферу – шансы на игру в ЛЧ и впечатляющая зарплата

Переговоры продолжались несколько дней и якобы были непростыми. Цитаишвили должен перейти в Польшу на правах годовой аренды, его зарплата будет составлять около 350 тысяч евро. Информацию о переговорах с Лехом подтвердил агент Георгия, но никаких деталей не озвучил.

Напомним, кампанию 2021/22 игрок сборной Грузии начал в аренде в Черноморце, а после начала полномасштабного вторжения перебрался в Вислу. Его соглашение с Динамо рассчитано до лета 2025 года.

Ивердон-Спорт – Динамо: Цитаишвили возвращается, Яцик творит супергол, а некоторые игроки делают заявку на уход.