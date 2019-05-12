Отсутствие Бейла в заявке Реала – это позор, – агент футболиста

Агент вингера мадридского Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокомментировал отсутствие игрока в заявке на игру против Реал Сосьедада.

"Отсутствие Бейла в заявке на матч – это позор. Должен ли он играть после того, как его не включили в состав в двух предыдущих поединках? Я могу только надеяться, что он продолжит выступать за Реал. Но это зависит от Зидана".

"Бейл стремится остаться в Реале, но не уверен, что этого хочет Зидан", – агент валлийца оценил будущее вингера

Также агент не уверен, что французский специалист хочет, чтобы игрок оставался в команде.

"Тренер принимает решения. Является ли это сообщением для Бейла, что он должен покинуть команду летом? Об этом надо спросить Зидана", – цитирует Барнетта Goal.com.

В текущем сезоне Примеры Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 3-мя ассистами.

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