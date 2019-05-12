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Отсутствие Бейла в заявке Реала – это позор, – агент футболиста

12 мая 10:03 195 Читати українською
Отсутствие Бейла в заявке Реала – это позор, – агент футболиста
Гарет Бейл / Reuters

Агент вингера мадридского Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокомментировал отсутствие игрока в заявке на игру против Реал Сосьедада.

26’ Микель Мерино
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браим Диас 6’
Хесус Вальехо 39’
6’ Браим Диас
26’ Микель Мерино
39’ Хесус Вальехо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

"Отсутствие Бейла в заявке на матч – это позор. Должен ли он играть после того, как его не включили в состав в двух предыдущих поединках? Я могу только надеяться, что он продолжит выступать за Реал. Но это зависит от Зидана".

"Бейл стремится остаться в Реале, но не уверен, что этого хочет Зидан", – агент валлийца оценил будущее вингера

Также агент не уверен, что французский специалист хочет, чтобы игрок оставался в команде.

"Тренер принимает решения. Является ли это сообщением для Бейла, что он должен покинуть команду летом? Об этом надо спросить Зидана", – цитирует Барнетта Goal.com.

В текущем сезоне Примеры Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 3-мя ассистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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