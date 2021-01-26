"Вернется ли Бензема в Лион? Да, я искренне думаю, что так и будет. Карим постоянно разговаривает со мной об этом и смотрит все матчи команды.

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В дополнение ко всему он никогда не был на стадионе "Стад де Люмьер", и, по его мнению, это то, чего он хочет. В его сердце – Лион", – цитирует агента издание Football Espana.

Напомним, Бензема – воспитанник Лиона, за который выступал с 2005 по 2009 гг., после чего перешел в Реал за 35 млн евро. В текущем сезоне француз провел за "галактикос" 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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