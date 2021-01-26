Агент Бензема озвучил клуб, в котором форвард Реала может завершить карьеру
Карим Джазири, агент 33-летнего французского нападающего "сливочных" Карима Бензема намекнул, где его подопечный готов повесить бутсы на гвоздь.
"Вернется ли Бензема в Лион? Да, я искренне думаю, что так и будет. Карим постоянно разговаривает со мной об этом и смотрит все матчи команды.
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В дополнение ко всему он никогда не был на стадионе "Стад де Люмьер", и, по его мнению, это то, чего он хочет. В его сердце – Лион", – цитирует агента издание Football Espana.
Напомним, Бензема – воспитанник Лиона, за который выступал с 2005 по 2009 гг., после чего перешел в Реал за 35 млн евро. В текущем сезоне француз провел за "галактикос" 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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