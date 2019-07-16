toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Агент Бейла отреагировал на информацию о возвращении валлийца в Тоттенхэм

15:03 10 Читати українською
Агент Бейла отреагировал на информацию о возвращении валлийца в Тоттенхэм
Гарет Бейл / фото из соцсетей

Агент полузащитника Реала Гарета Бейла не захотел говорить о возможном уходе игрока из мадридского клуба.

Сегодня, 16 июля, ряд европейских СМИ сообщил, что Тоттенхэм намерен выкупить валлийца за 50-60 млн евро.

Тоттенхэм готов предложить Реалу солидную сумму ради возвращения Бейла

Однако агент Бейла Джонатан Барнетт так отреагировал на эту информацию для talkSPORT: "Я не комментирую глупости".

Заметим, что контракт Бейла с Реалом действующий еще три года, а зарплата по нему составляет 17 миллионов евро в год.

Шведском болельщику запретили изменить имя на "Тоттенхэм"

В Реале Гарет Бейл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за "сливочных" 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

blog_ava
Динамо пыталось подписать игрока сборной Сенегала, но получило отказ
11:03
400
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
21
мин
Сабуртало
20:30
Шериф
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук