Агент Бейла отреагировал на информацию о возвращении валлийца в Тоттенхэм

Агент полузащитника Реала Гарета Бейла не захотел говорить о возможном уходе игрока из мадридского клуба.

Сегодня, 16 июля, ряд европейских СМИ сообщил, что Тоттенхэм намерен выкупить валлийца за 50-60 млн евро.

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Однако агент Бейла Джонатан Барнетт так отреагировал на эту информацию для talkSPORT: "Я не комментирую глупости".

Заметим, что контракт Бейла с Реалом действующий еще три года, а зарплата по нему составляет 17 миллионов евро в год.

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В Реале Гарет Бейл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за "сливочных" 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.