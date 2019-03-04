Агент Бейла: Отношение болельщиков Реала к Гарету – позор

Вингер "галактикос" Гарет Бейл переживает не лучшие времена на Сантьяго Бернабеу.

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда Реала Гарета Бейла, раскритиковал отношение болельщиков королевского клуба к его клиенту.

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"Поколение болельщиков Реала будет на протяжении многих лет говорить о голах Гарета. Честно говоря, им должно быть стыдно за себя. Бейл заслуживает большого уважения. То, как фанаты Реала относились к нему – просто позор", – передает слова агента Sky Sports.

Напомним, на 61-й минуте встречи между Реалом и Барселоной Бейл был заменен под свист трибун Сантьяго Бернабеу. После этого валлиец не стал ждать завершения матча и досрочно покинул стадион. В последнее время в СМИ звучит информация, что Бейл стал очень нелюдимым и почти не общается с одноклубниками, которым не нравятся поведение форварда

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