Агент Бейла назвав "хр*нью" слухи о переходе в Баварию

Испания — 20:01 893
-
Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує
-
Барселона опровергла договоренность с ГризманномИспания — 16:40 236
-
Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – MarcaИспания — 16:16 370
-
Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе – легенда раскритиковал руководство "джалоросси"Италия — 15:25 289
-
Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявлениеФранция — 14:57 526