Агент Бейла назвав "хр*нью" слухи о переходе в Баварию

Агент Гарета Бэйла опроверг информацию о переходе валлийца в Баварию.

Вингер Реала Гарет Бейл не перейдет в мюнхенскую Баварию на правах годичной аренды. Об этом четко дал понять агент игрока.

Манчестер Юнайтед не захотел начинать переговоры по трансферу Бейла, – ESPN

"Это хр*нь", – передает слова агента ESPN.

Сейчас "королевский клуб" стремится избавиться от игрока, который был приобретен летом 2013 года за рекордные на тот момент 100 млн евро, но не оправдал ожиданий. Самым светлым пятном Гарета в футболке "сливочных" является дубль в ворота Ливерпуля в киевском финале Лиги чемпионов.