Агент 32-летнего форварда находится в столице Каталонии, утверждает El Chiringuito. Другие детали источник не сообщает.

Агуэро получил неожиданный вариант продолжения карьеры – неочевидный козырь в переговорах

Известно лишь, что Барселона заинтересована в подписании Агуэро на правах свободного агента. "Блаугранас" могут это сделать, ведь контракт Серхио с Манчестер Сити завершается летом, а сам аргентинец уже объявил об уходе из клуба. Он планирует продолжить выступления в Европе. Среди претендентов на игрока также называют Арсенал, Челси, Лидс, ПСЖ и тому подобное.

К слову, кум Лионеля Месси является лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити (257 голов за 384 матча). В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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