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Агбонлахор признался, что переболел коронавирусом

19:24 8 Читати українською
Агбонлахор признался, что переболел коронавирусом
Габриэль Агбонлахор / ФК Астон Вилла

Бывший нападающий бирмингемской Астон Виллы и сборной Англии Габриэль Агбонлахор рассказал, что имел тяжелую форму печально известного COVID-19.

"Я подхватил вирус 15 марта. Настолько больным я не чувствовал себя никогда в жизни.

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Симптомы были ужасными, поэтому, если бы я оставался футболистом либо общался с ними, то не пожелал бы им пройти через такой страшный опыт. Мы убедились, что вирус действительно смертельный", – цитирует экс-форварда Sky Sports.

Напомним, что Габриэль Агбонлахор провел 13 сезонов на профессиональном уровне за Астон Виллу и застал подъем бирмингемцев под руководством Мартина О'Нила и их падение после ухода ирландца. Из-за системных проблем с режимом он закончил активные выступления в 32-летнем возрасте.

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Габриель Агбонлахор Габриель Агбонлахор Англия коронавирус
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