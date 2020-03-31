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Агахова не желает становиться тренером – экс-звезда Шахтера выбрал другой путь

15:01 10 Читати українською
Агахова не желает становиться тренером – экс-звезда Шахтера выбрал другой путь
Джулиус Агахова / фото: ФК Шахтер

Бывший форвард Шахтера Джулиус Агахова пояснил, что повлияло на его решение не становиться тренером.

"Прежде всего, я скажу, что после карьеры футболиста совсем не обязательно быть тренером. Мне было достаточно посмотреть, как относились к моим старшим коллегам, которые решили стать тренерами, чтобы убить в себе желание тренировать. Некоторым из них даже остались должны, хотя их уже нет в живых. Пусть их души покоятся с миром.

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Посмотрите, что происходит в чемпионате Нигерии. Здесь полно голодных игроков. Как их тренировать? Причем тренеры еще и требуют денег от футболистов, чтобы те получали возможность выходить на поле. Нужно понимать, что большинство игроков пришли в футбол из бедных семей и имеют большую жажду к успеху. Откуда им взять деньги? Это я говорю из собственного опыта.

Что же касается агентского бизнеса, то я не так давно получил соответствующую лицензию от Федерации футбола Нигерии. Сейчас я сотрудничаю со многими другими агентами, чтобы находить молодых талантов по всей стране", – поделился Агахова в интервью Aoifootball.

Напомним, нигериец выступал за Шахтер с 2000 по 2007 и с 2009 по 2012 годы. Именно донецкий клуб стал последним в карьере Агаховы.

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Мир Джулиус Агахова Джулиус Агахова Шахтер Шахтер Нигерия Нигерия
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