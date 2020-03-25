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Агахова: Ахметов отклонил предложения Манчестер Юнайтед и Арсенал относительно моего трансфера

20:16 52 Читати українською
Агахова: Ахметов отклонил предложения Манчестер Юнайтед и Арсенал относительно моего трансфера
Джулиус Агахова (слева) / фото: ФК Шахтер

Бывший нападающий Шахтера Джулиус Агахова рассказал, как мог покинуть донецкий клуб и продолжить карьеру в одном из грандов АПЛ.

"В свое время у меня была возможность перейти в Эвертон, Арсенал или Манчестер Юнайтед, но их предложения были отклонены президентом Шахтера.

Шахтер мог получить за Мудрыка 5 млн евро от топ-клуба – трансфер сорвался в последний момент

Он сделал это не из-за денег, а потому что не хотел, чтобы я ушел даже за очень большие деньги на то время", – признался Агахова в комментарии Aoifootball.

Напомним, нигериец выступал за Шахтер с 2000 по 2007 и с 2009 по 2012 годы. Именно донецкий клуб стал последним в карьере Агаховы.

"Давал пацанам по 50 долларов, чтобы они выносили мусор". Куда делся Джулиус Агахова

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы Шахтера Ринат Ахметов Арсенал Арсенал Джулиус Агахова Джулиус Агахова
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