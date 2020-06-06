Африканский форвард вспомнил сорванный трансфер в Динамо – он наказывал топ-сборные Европы

Бывший форвард сборной ЮАР Катлехо Мфела вспомнил, как мог стать игроком киевского Динамо в 2012 году.

"Были такие клубы, как Динамо Киев и Маккаби Хайфа, которые интересовались мной. Но все это не имело смысла, поскольку Мамелоди Сандаунз отказался получить гарантированные деньги за трансфер.

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Они хотели, чтобы я достиг чего-то, что было невозможно гарантировать в небольшой стране. Теперь остается только задавать вопросы, почему все сложилось именно так", – рассказал Мфела в комментарии soccerladuma.co.za.

Стоит отметить, что в составе национальной сборной форвард неоднократно забивал в ворота топовых сборных. Так, на Кубке Конфедераций в 2009 году Мфела отметился дублем в воротах сборной Испании, а на ЧМ-2010 забил сборной Франции.

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