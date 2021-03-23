В ближайших матчах квалификации Кубка африканских наций Сенегал не сможет рассчитывать на голкипера Челси Эдуара Менди (10 поединков за сборную), а Камерун обойдется без нападающего Баварии Эрика-Максима Шупо-Мотинга (53 матча, 13 голов).

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Вратарь "синих" во время международной паузы решил делать операцию на зубе, сообщает Daily Mail. После процедуры Менди нужно время на восстановление, поэтому он останется в расположении Челси и не будет лететь в сборную.

А вот Камерун сам виноват в потере Шупо-Мотинга, добавляет Goal. Ответственное лицо из федерации умудрилось перепутать электронные адреса. Ни Бавария, ни нападающий не получили письмо о вызове, поэтому игрок решил, что его просто проигнорировали.

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