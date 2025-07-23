В письме от 21 июля Брайс подал в отставку с поста тренера сборной Камеруна, информирует FootMercato. За этим внезапным уходом скрывается напряженная и нестабильная ситуация, сложившаяся с момента его назначения.

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С первых недель между Марком Брайсом и президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это'О возникли серьезные разногласия, особенно по вопросам состава технического персонала, свободы действий тренера и предполагаемого вмешательства в принятие некоторых спортивных решений.

Переломный момент наступил, когда Брайс отказался сотрудничать с персоналом, назначенным Федерацией в одностороннем порядке, без предварительных консультаций. К этому добавились постоянные слухи о невыплаченной зарплате, что, как сообщается, также повлияло на решение бельгийского специалиста.

Столкнувшись с этой атмосферой недоверия, Брайс решил уйти, сославшись в своем письме на рабочую обстановку, которая стала несовместимой с его профессиональными принципами.

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