В рамках 4-го тура Лиги Европы УЕФА афинский АЕК принимает луганскую Зарю. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч АЕК – Заря начнется в 19:55 по киевскому времени. Посмотреть матч можно в прямом эфире телеканала "Футбол 1", а также через сервисы Oll.tv и MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

АЕК – Заря: анонс матча Лиги Европы

Стартовые составы команд

АЕК: Атанасиадис – Сварнас, Чигринский, Неделчару – Бакакис, Крстичич, ​​Шахов, Симоеш, Инсуа – Ливая, Танкович.

Запасные: Цинтотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос.

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Кабаев – Громов, Гладкий.

Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Назарина, Алефиренко, Поддубный, Гринь, Саядманеш.

Заря после трех туров группового этапа Лиги Европы не набрала ни одного очка. В домашнем матче против АЕКа луганчане потерпели разгромное поражение.

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