Греческие АЕК и ПАОК встречались в рамках 5-го тура чемпионата. Отчет о матче с участием украинцев читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Греции, 5-й тур

АЕК – ПАОК – 1:1

Голы: Ансарифард, 23 – Мург, 89

Чигринский проиграл Олимпиакосу финал Кубка Греции

АЕК в принципиальном противостоянии принимал ПАОК в домашних стенах. В стартовом составе вышли сразу двое украинцев – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Для команды наших соотечественников матч начался удачно, ведь их одноклубник забил 19 минуте. До перерыва больше голов не было.

Во втором тайме ПАОК взялся отыгрываться. АЕК защищался до последнего, однако гости все же сумели отличиться голом в конце матча – на забитый мяч команда наиграла, ведь у них было безумное преимущество в ударах по воротам (13 против 2). Финальный свисток фиксирует неприятную для украинцев ничью 1:1. ПАОК расположился на 4-й строчке, АЭК идет пятым.

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