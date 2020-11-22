АЕК разгромил Ларису в рамках 9-го тура чемпионата Греции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Греция, 9 тур

АЕК – Лариса – 4:1

Голы: Махерас, 55, Ансарифард, 72, Симоэш, 79, Галанопулус, 89 – Милославлевич, 67

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Соперник Зари в Лиге Европы, в гости к которому луганчанам предстоит пожаловать уже в четверг, размялся в чемпионате Греции. Лариса в нынешней кампании победила лишь однажды, поэтому стала легкой добычей и для "желто-черных".

Правда, первый тайм завершился без голов. Зато во второй половине хозяева отгрузили в ворота соперника 4 мяча, а пропустили лишь однажды. Из украинцев на поле появился только Евгений Шахов и сыграл 81 минуту.

Добавим, что матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК – Заря состоится в четверг, 26 ноября. Начало игры в 19:55.

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