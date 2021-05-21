Украинский специалист Сергей Ребров остается основным кандидатом на пост главного тренера греческого АЕКа, сообщает Sport-fm.gr.

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Несмотря на слухи, которые связывают наставника Ференцвароша со сборной Украины, арабским Аль-Айном, турецким Фенербахче, московским ЦСКА и другими, Ребров пока не закрыл для себя двери в АЕК. Приоритетом для 46-летнего коуча остается топ-чемпионат, однако у украинца пока нет какого-то конкретного предложения от большого клуба.

Греки готовы предложить Сергею в разы большую зарплату, по сравнению с той, которую он получал в Ференцвароше. По информации Aek1924.gr, в Венгрии Ребров имел 600 тысяч евро в год, а хотел бы зарабатывать вдвое больше. Предложение "желто-черных" колеблется в районе от 1 млн до 1,3 млн евро в год.

Напомним, Сергей возглавил Ференцварош в августе 2018-го и за это время успел завоевать с ним три чемпионства. Контракт Реброва с "Фради" рассчитан до следующего лета.

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