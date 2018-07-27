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АЕК может арендовать Пантича

13:01 17 Читати українською
АЕК может арендовать Пантича
Александар Пантич / Фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Александар Пантич может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Греческий АЕК рассматривает вариант возможной аренды сербского защитника "бело-синих" Александар Пантича, информирует Динамомания со ссылкой на местные СМИ.

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По информации греческой прессы, 26-летний защитник попал в сферу интересов АЕКа и клуб может взять в аренду футболиста

К слову, Динамо пока не заявил защитника на сезон 2018/19.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что АЕК хочет подписать Пантича из-за травмы украинского защитника команды Дмитрия Чигринского.

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Греция Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Александар Пантич Александар Пантич Динамо Киев Динамо Киев АЕК Афины АЕК Афины
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