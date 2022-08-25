АЕК Ларнака – СК Днепр-1: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы
АЕК из Ларнаки в рамках второго матча решающего раунда квалификации ЛЕ принимает СК Днепр-1. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА 2022/23 между АЕК Ларнакой и СК Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой киприотов со счетом 2:1. Телетрансляция встречи доступна по каналу "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
АЕК Ларнака – СК Днепр-1: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы
Стартовые составы
АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энглезу – Ойер, Луиш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш.
СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бусанелло – Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Танчик – Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Назаренко, Когут.
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