"У АЕКа очень хорошая, сбалансированная и опытная команда, которая больше играет вторым номером, но дома могут играть и первым, поэтому мы к этому должны быть готовы. Мы подробно разобрали первую игру. Что касается игроков, то могу выделить Альтмана, хотя вообще у АЕКа много хороших футболистов.

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Погода не должна помешать нам, ведь мы и сами уже к такой привыкли. Мы много матчей провели на сборах в жаркую погоду. Ну, а что касается предчувствия, то у всей команды оно одно – все мы хотим в группу Лиги Европы", – цитирует Пихаленка пресс-служба СК Днепр-1.

Первый поединок против АЕКа СК Днепр-1 проиграл со счетом 2:1, что оставляет шансы побороться за выход в следующий раунд. Матч пройдет сегодня, 25 августа. Начало в 19:00.

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