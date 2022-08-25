АЕК из Ларнаки в рамках второго матча решающего раунда квалификации ЛЕ принимает СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На фоне болезненного вылета Динамо из Лиги чемпионов и скандального старта УПЛ тема квалификации СК Днепра-1 в Лигу Европы как-то потерялась. Тем не менее, поражение подопечных Александра Кучера в первой встрече против АЕКа из Ларнаки разочаровало. Во-первых, непросто смириться, что даже на фоне киприотов украинские команды уже не являются фаворитами, а во-вторых – островитяне ничего невероятного не продемонстрировали.

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У нашего соперника неплохо работают два компонента – фланговая игра в атаке и стандарты. Не нужно быть тактическим гением, чтобы подготовиться к такому футболу. Тем более когда в соперниках АЕК, а не Барселона. Что же сделали днепровцы? Правильно – пропустили дважды после рывка по левому краю и подаче с углового.

Окей, во втором пропущенном голе виноват пролетевший мимо мяча голкипер, но киприоты систематически создавали проблемы на флангах и стандартах. Вингеры АЕКа получали слишком много пространства, спокойно исполняли кроссы, сами же их замыкали и делали по 2-3 касания в штрафной за атаку. Кроме того, постоянно проигрывались зоны подбора, да и вообще позиционная работа СК Днепра-1 вызвала вопросы – особенно в первом тайме.

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Футбол с большим количеством лонгболов в обе стороны привёл к грандиозному числу единоборств. Их насчитали 253, причем АЕК разгромил украинцев в этом компоненте (131 vs 109 по успешности дуэлей).

Наша команда проигрывала ничейные мячи и борьбу – этот факт можно объяснить не только и не столько проблемами с кондициями, сколько неудачной позиционной работой и отсутствием сыгранности. Днепровцы пока не чувствуют оптимальных дистанций на поле, не имеют отработанных комбинаций и компенсируют это индивидуализмом.

В атакующей работе от СК Днепра-1 требовался контроль мяча в высоком темпе и интенсивность в прессинге и контрпрессинге. Оборона АЕКа при такой игре сама дарит моменты. В первом матче подопечные Александра Кучера пытались работать именно таким образом, но было слишком много суеты – как следствие, 11 из 20 ударов завершились блокировкой.

Особенно проблемным был первый тайм, однако во втором, после выхода Громова, команда набрала обороты. Темп вырос – АЕК начал очень грубо ошибаться. Только за первые 15 минут после перерыва "спортклубовцы" могли забивать 3-4 гола с минимальной дистанции, а за весь матч СК Днепр-1 исполнил 37 касаний в штрафной. То есть потенциал у "желто-чёрных" приличный, но критически не хватает времени на отработку всех игровых элементов.

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К счастью, Сваток сумел забить гол на 90-й минуте, так что в Ларнаке украинцы едут с хорошими шансами на успех. Не нужно лететь сломя голову вперёд, раскрываясь с первых минут – а именно этого желает АЕК. Кроме того, киприоты явно захотят свести игру к куче единоборств, но это можно решить обороной через владение. Пока ты качественно держишь мяч, никакой борьбы и хаоса не будет.

СК Днепр-1 в первом матче не продемонстрировал критических проблем с работой под давлением. Серьёзных обрезок не припомнишь – благо, прессингует АЕК слабо. Вопрос в том, насколько готовы подопечные Александра Кучера к подобному стилю игры прямо сейчас.

Просто пасовать мало – необходимо ещё и выходить из обороны и развивать атаки. Для этого нужны хорошие и своевременные открывания, однако их эффективность сильно коррелирует с сыгранностью команды. С ней у "спортклубовцев" не всё хорошо.

В пользу АЕКа играет его простота. Хосе Ольтра строит футбол киприотов, как Микеланджело создавал свои шедевральные скульптуры – берёт камень и отрезает всё лишнее. Ларнака не занимается интенсивным прессингом, она слаба в позиционном футболе, ей не хватает класса для игры в высоком темпе.

Не беда! Ставим всё на стандарты и техничных фланговых игроков, забываем о центре поля (оттуда часто бьют метров с 30-35), сводим матч к безумному количеству индивидуальных дуэлей и обороняемся количеством. И это работает!

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АЕК подошел к противостоянию с СК Днепром-1, имея за плечами скальпы Митьюлланда и Партизана. Оба играли качественнее островян, но вылетели. Кстати, общим для обоих фиаско фаворитов стал неудачный выезд в Ларнаку – там киприоты неожиданно работали на равных даже перебивая соперника по моментам. Конкретно же перед ответным матчем против днепровцев подопечные Хосе Ольтры ещё и отдыхали целую неделю.

Словом, легко нашей команде сегодня не будет. Впрочем, другого никто и не обещал. Хочешь играть на групповом этапе Лиги Европы – готовься к подвигам.

Кадровая ситуация

У АЕКа с составом всё стабильно – все лидеры в строю. В лазарете остаётся только резервный голкипер Параскевас. Можно не сомневаться, что Хосе Ольтра выпустит тот же лайн-ап, что и в Кошице.

У Александра Кучера ситуация не такая красива. Из-за дисквалификации не сыграет Сарапий, а из-за травмы в Ларнаку не полетел новичок Пурита. Кроме того, повреждения залечивают Лучкевич и Горбунов. Впрочем, есть и приятные новости – вместе с командой на Кипр отправился Алексей Гуцуляк, залечивший травму.

Ориентировочные составы на матч АЕК Ларнака – СК Днепр-1

АЕК Ларнака: Тумбас – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу – Ойер, Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш

СК Днепр-1: Алеф – Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Громов, Бланко – Довбык

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры считают АЕК безоговорочным фаворитом противостояния. Трудно с этим не согласиться, но мы рискнем поставить на победу СК Днепр-1 в основное время. Во-первых, просто не хочется в такой момент ставить против наших, а во-вторых – ну не такая уж и страшная эта Ларнака.

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Конечно, киприоты хорошо выступают дома, они прошли двух серьёзных соперников и довольно заслуженно победили в первой встрече со "спортклубовцами". Впрочем, моментов было не так уж много, а во втором тайме подопечные Александра Кучера наиграли на несколько голов. Кстати, АЕК пропускает всегда.

При этом в тактическом плане островяне не выглядят коллективом, которому нечего противопоставить. К ним можно подстроиться – вопрос в том, удастся ли это днепровцам. Нам кажется, что перевести противостояние в овертаймы "желто-чёрным" по плечу, а как пойдёт дальше – никто не знает. Запасаемся валидолом.

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