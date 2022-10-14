Фенербахче одержал третью победу на групповом этапе Лиги Европы – АЕК Ларнака не смог удержать ничью. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Фенербахче победил АЕК из Ларнаки и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. В следующих матчах команде Жорже Жезуша осталось только решить, на какой стадии турнира она окажется.

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На Кипре польский арбитр Павел Рачковски назначил сразу три пенальти: один – в пользу хозяев и два – в их ворота. Центрфорвард киприотов Тричковски, как и нападающий гостей Миши Батшуайи, свои "приговоры" реализовать смогли – в отличие от Эннера Валенсии.

Также за Фенербахче отличился Жоао Педро. Он забил единственный гол с игры в этой встрече.