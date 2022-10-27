Кипрская и украинская команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в ключевом противостоянии.

Уже сегодня, 27 октября, в рамках 5-го тура Лиги Европы состоится поединок между АЕКом и Динамо. Утром в день матча состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

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По сообщению официального сайта Динамо, киевляне сыграют в основном комплекте формы бело-голубых цветов, а вратарь проведет матч в черной экипировке. АЕК выбрал форму желто-зеленой окраски, а голкипер наденет светло-голубое обмундирование.

Напомним, после 4-х туров АЕК идет в турнирной таблице группы В третьим с тремя баллами, Динамо пока без очков. Победа оставляет киевлянам шанс пробится в Лигу конференций. Начало встречи в 19:45.

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