Динамо сыграет против АЕКа из Ларнаки в пятом туре группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет Футбол 24.

Встреча украинской и кипрской команд состоится сегодня, 27 октября, в 19:45 по Киеву. Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Предыдущий матч с участием коллективов завершился минимальной победой АЕКа.

АЭК Ларнака – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Где смотреть матч АЕК Ларнака – Динамо

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:30. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV. Аналитическая студия до и после встречи не предполагается.

Напомним, Динамо идет последним в квартете В с нулем зачетных баллов, у АЕКа на три очка больше. Команде Мирчи Луческу сегодня нужна только победа, чтобы иметь теоретические шансы на плей-офф Лиги конференций.