Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера будет отправлен в отставку, сообщает издание Sportime.

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Увольнение может произойти уже сегодня, 22 декабря. На замену итальянскому специалисту рассматриваются два специалиста, которые в свое время уже работали с греческой командой – испанец Маноло Хименес (2010-2011, 2017-2018, 2019 гг.) и уругваец Густаво Пойет (2015-2016 гг.). Оба наставника сейчас находятся без работы.

Напомним, АЕК после 12 туров чемпионата Греции набрал 24 пункта и занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Команда Карреры провалила выступление в Лиге Европы, став в своей группе последней (три очка по итогам шести встреч). К слову, за греческую команду выступают два украинца – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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