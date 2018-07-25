АЕК хочет подписать Пантича на замену Чигринскому, который снова получил травму

Греческий АЕК проявляет интерес к защитнику Динамо Александару Пантичу. Серб должен стать заменой Дмитрию Чигринскому, который пропустит не меньше месяца из-за повреждения.

Центральный защитник Динамо Александар Пантич может продолжить карьеру в Греции. В услугах 26-летнего серба заинтересован АЕК, сообщает fws.gr.

Афинский клуб настроен подписать Пантича на замену Дмитрию Чигринскому, который снова получил травму и пропустит не меньше месяца. Таким образом украинец не поможет команде в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против победителя пары Селтик –- Русенборг.

"Чігра!" – Гвардіола біжить до мене через увесь зал". В гостях у батьків єдиного українця, який грав із Мессі

Отмечается, что АЕК вынужден будет заплатить за Пантича около 1,5 млн евро. К слову, Динамо пока не заявило защитника на сезон 2018/19.

Напомним, АЕК по итогам сезона 2017/18 впервые за 24 года стал чемпионом Греции.