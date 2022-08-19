"Я очень доволен первым таймом в исполнении нашей команды, мы играли очень хорошо. После перерыва мы должны все время защищаться. СК Днепр-1 перехватил инициативу, у них очень хорошие футболисты и именно это мы увидели во втором тайме, прежде всего их мастерство в игре. Мы добыли положительный результат, но еще ничего не решено: впереди ответная игра в Ларнаке и она будет очень сложной для нас.

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Тем не менее, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, что атмосфера дома будет очень хорошая, мы сможем показать положительный результат и сыграть так, как мы действовали вчера в первом тайме. С вертикальностью в атаке, с атакой в ​​пространство и с динамикой – это то, что мы хорошо делали. Надеюсь, что именно такую ​​модель игры мы покажем и в Ларнаке.

Мы должны понимать, что СК Днепр-1 – это очень сильный соперник с очень сильными игроками. Мы не стремились что-либо менять в перерыве игры. Я сказал ребятам, что у нас есть прекрасная возможность выиграть, забить еще, поэтому мы не должны что-то менять в своей игре. И мы не изменились, но изменился СК Днепр-1. Они начали выше прессинговать, стали играть более агрессивно, и мы не всегда могли с этим справиться.

Во втором тайме у нас были ошибки, но и соперник прибавил в игре. У днепрян было много техничных исполнителей, хорошо игравших в середины поля и нам было на самом деле сложно. Но все мы до матча радовались бы победе 2:1, поэтому сегодня довольны. Конечно, есть определенные параметры игры, в которых нужно улучшаться – это касается стандартов, а после перерыва мы вообще очень низко действовали, но мы должны понимать против кого мы играли, против команды, которая не так давно играла в финале Лиги Европы против Севильи , поэтому мы должны это помнить и радоваться результату", – цитирует Ольтру официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в первом номинально домашнем поединке плей-офф квалификации Лиги Европы днепряне уступили кипрскому АЕКу со счетом 1:2. Ответный матч состоится 25 августа.

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