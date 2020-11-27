"Тяжелая и хорошая получилась игра. Мы смогли одержать победу, исправить положение в турнирной таблице, добились положительного результата, все довольны и счастливы. Но сильно радоваться рано на данном этапе, еще все впереди. Надо стараться двигаться дальше, у нас есть вопросы в нашем чемпионате, нужно набирать очки и начинать с будущего поединка. Надежда есть всегда, здесь все зависит только от нас, от нашей игры и результата. Главное верить в лучшее и отдаваться на максимум, стремиться побеждать.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Удаление Шахова – это знаковый момент в игре, но говорить о том, что он ключевой не стоит. Да, они допустили ошибку и нам от нее стало легче, мы воспользовались таким положением. К этому моменту у них было небольшое преимущество, но они им не воспользовались. Удаление – это один из эпизодов матча, но не ключевой, однозначно", – цитирует Вернидуба сайт Зари.

Добавим, что Заря и АЕК с тремя очками сохраняют лишь призрачные шансы на выход в плей-офф. За два тура до финиша Брага имеет на четыре пункта больше, а Лестер с одиннадцатью уже гарантировал себе проход в следующую стадию.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова