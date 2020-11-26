"Мы работаем над обороной. И с Ворсклой, и сегодня хорошо играли против мяча. Первый тайм нужно было терпеть, потом расслабились, забили гол. Комплимент ребятам. Сейчас тяжелый график, 7 матчей подряд, расслабляться нет смысла.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Пауза сыграла на руку. Можно оглянуться, посмотреть, что ты сделал. Нас критиковали за игру в обороне, мы стараемся ее улучшать, и сегодня показали, что не просто так бегали на тренировках. Все ребята сыграли так, как мы просим.

Ключевой момент – удаление. Сопернику надо было выигрывать, они побежали вперед. Перестроились с 5 защитников на 4. В первом тайме старались не раскрываться, играть компактно, сдержать натиск.

Будем бороться, делать все, что от нас зависит. Хочется хорошо хлопнуть дверью, такие игры вселяют уверенность", – сказал Скрипник в эфире ТК Футбол.

Несмотря на победу Заря остается на последней строчке квартета G с тремя очками, луганчане еще сохраняют минимальные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова