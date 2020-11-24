УЕФА назначил на матч 4-го тура Лиги Европы бригаду арбитров из Азербайджана во главе с хорошо известным в Украине Алияром Агаевым. Помощниками арбитра будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. 4 арбитр – Орхан Мамедов, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Для Агаева отчетный матч будет пятым, в котором он будет судить украинские команды. Особенно горькие воспоминания о его работе у киевского Динамо. Именно под наблюдением этого арбитра в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы киевляне сыграли вничью с Лугано в рамках 6-го тура группового этапа и потеряли шанс выйти в плей-офф.

Напомним, что матч 4-го тура Лиги Европы АЕК – Заря состоится в четверг, 26 ноября. Начало игры в 19:55. После половины группового этапа греки имеют в своем три очка и занимают третье место, а луганчане с нулем пунктов расположились на дне квартета.

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